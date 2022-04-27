الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خفير ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر في بدر

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس خفير بمدينة بدر لحيازته أسلحة نارية محلية الصنع وذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قيام خفير بموقع تحت الإنشاء بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالموقع عمله وبحوزته بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر أسلحة نارية ذخائر تحريات الاجهزة الامنية

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