الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر محاكمة 8 متهمين في «قطاري طهطا» بسوهاج اليوم

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات سوهاج، الدائرة التاسعة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 8 متهمين في قضية حادث تصادم قطاري طهطا شمال المحافظة.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبد الحميد محمد، وعضو هيئة النيابة العامة المستشار محمود شمس الدين، محمد الشويخ، وأمانة سر ماجد أمين.

تعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عقب وقوع حادث تصادم قطاري طهطا شمالي محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها 21 روحًا، وأصيب بها، 277 مواطنًا، حيث وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين من موظفي السكك الحديدية بسوهاج وأسيوط، تهمة التسبب بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج جلسة محاكمة 8 متهمين طهطا المستشار محمد عبد الحافظ

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