الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة في الشرقية

مصرع سائق
مصرع سائق

لقى سائق سيارة ملاكي مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب  في طريق أبو كبير - الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق أبو كبير - الزقازيق. 

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (9238 - ر ج ع)، ما أسفر عن مصرع قائدها جراء الحادث.

وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما تم رفع آثار الحادث من طريق أبو كبير - الزقازيق، وتسيير الحركة المرورية.

سائق سيارة ملاكي أبو كبير – الزقازيق محافظة الشرقية مشرحة المستشفى المركزى النيابة العامة

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