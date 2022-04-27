الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق الامتحان التجريبي لمادتي الأحياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوي

طلاب
طلاب

انطلق الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي، في مادة الأحياء لشعبة علمي، ومادة الجغرافيا لشعبة أدبي.

ويعد هذا الامتحان التجريبي الثاني بالعام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني الثانوي، تمهيدا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي إلكترونيا.

ويعقد الامتحان إلكترونياً على أجهزة التابلت في المدارس في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بضرورة حضور الامتحانات والاستفادة منها استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، قبل امتحانات نهاية العام 2022.

وجاءت تعليمات التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام قبل امتحانات نهاية العام 2022 كالتالي:

-  حضور الاختبارات التدريبية يوم الثلاثاء.

-  تحديث أجهزة التابلت بصفة مستمرة.

- توصيل التابلت بالواي فاي المنزلي لاستقبال التحديثات. 

- التأكد من أن منصة الاختبار swift Assess موجودة على التابلت

- التوجه لأخصائي التطوير بالمدرسة بحالة وجود أي مشكلة.

- التوجه لتوكيل سامسونج في حالة وجود مشكلة في الهاردوير أو كسر بالتابلت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استبعاد المدارس غير المجهزة تكنولوجيا والتي اكتشفت من خلال عقد الامتحان التجريبي للصف الثاني الثانوي والصف الأول، موضحاً أن هذه المدارس لن تستخدم كمقار امتحان في الامتحانات النهائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، ابتداءً من اليوم 26 أبريل 2022 لمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وحددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين، منها أن تكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وسيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين التي أعلنت عنها المدارس خلال الفترة الماضية.

المدارس المصرية اليابانية فيروس كورونا المستجد الفصل الدراسي الثاني الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم امتحانات نهاية العام الامتحان التجريبي

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