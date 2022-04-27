الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تحية المسجد».. الرئيس السيسى يصلى ركعتين بمسجد الحسين

الرئيس السيسى يصلى
الرئيس السيسى يصلى ركعتين في مسجد الحسين بعد افتتاحه

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ركعتين في مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه - فور دخوله لافتتاح المسجد عقب انتهاء أعمال التطوير.

وافتتح الرئيس السيسي، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالهند، مسجد الحسين اليوم، بعد الانتهاء من أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وشهد مسجد الحسين، خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير موسعة، شملت المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك فى الافتتاح.

كما يشارك في الافتتاح عدد من الأمراء من أشقاء السلطان مفضل، وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر. بحسب ما أعلن المتحدث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

مسؤولان أمميان يحذران من نسيان أزمة سوريا ويؤكدان أهمية الحل السياسي

وزير النقل يترأس اجتماع عمومية شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أي تي»

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل في مصر.. 1269 جنيهًا لعيار 24

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة في الشرقية

شيخ الأزهر: الفتوحات الإسلامية لم تعتمد على أساليب النهب والقهر والسيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية