«تحية المسجد».. الرئيس السيسى يصلى ركعتين بمسجد الحسين

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ركعتين في مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه - فور دخوله لافتتاح المسجد عقب انتهاء أعمال التطوير.

وافتتح الرئيس السيسي، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالهند، مسجد الحسين اليوم، بعد الانتهاء من أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وشهد مسجد الحسين، خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير موسعة، شملت المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك فى الافتتاح.

كما يشارك في الافتتاح عدد من الأمراء من أشقاء السلطان مفضل، وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر. بحسب ما أعلن المتحدث.