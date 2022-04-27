الصين تسجل 14.298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 14.298 إصابة مؤكدة جديدة كورونا يوم الثلاثاء، منها 1824 إصابة بأعراض و12474 بدون أعراض.



ويأتي هذا مقارنة مع 17812 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 1923 إصابة بأعراض و15889 بدون أعراض.



وسجلت الصين 48 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4876.



وسجل البر الرئيسي في الصين 207081 إصابة مؤكدة حتى يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.