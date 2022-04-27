حدث ليلا.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة المحلة وحبس المتهم بسرقة خزينة بالساحل

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة الحوادث ما جاء على النحو التالي:

حبس المتهم بالتعدى على شخص ونجله بسلاح صوت خلال مشاجرة بعين شمس

قررت جهات التحقيق بعين شمس حبس متهم بالاعتداء على شخصين بمقبض طبنجة صوت، بسبب أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، ونجله - مقيمان بدائرة القسم «مصابين بجروح بالرأس»، واقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة - «طلقتي صوت»، وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكورين بإحداث إصابته المُنوه عنها

كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء فى المحلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن بالغربية عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وباستخدام أحدث التقنيات تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما شخصين أحدهما له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وآخر سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

وتبين أنه بتاريخ 24 الجارى وأثناء مرور الأول مترجلاً بدائرة القسم محل الواقعة اصطدم به الثانى بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواة" دون حدوث ثمة إصابات.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بارتكابهما الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهم بسرقة خزينة شركة بمنطقة الساحل

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة، وذلك بعدما ورد إلى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالي.

وعلى الفور، أجرى رجال المباحث بقسم شرطة الساحل، التحريات، وجمعوا المعلومات حول الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها، عامل في مخزن تابع للشركة ذاتها، مقيم بدائرة القسم، فتم استهدافه وضبطه، عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، استولى على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب المغافلة، من أحد العاملين بالشركة، دون علمه.

وتابع في أثناء التحقيقات: أنه عقب الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة؛ توجه إلى مقر الشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته، وكسر الخزينة الحديدية، وسرق المبلغ المالي.

مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق «سفاجا - قنا»

لقى طفل مصرعه وأصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا -قنا، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين وجثة الطفل لمستشفى سفاجا المركزى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن الطفل الذى لقى مصرعه يدعى معاذ أحمد يبلغ من العمر 11 عامًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس سائق سيارة ملاكى بتهمة قتل سائق «توكتوك» فى المنيا

أمرت نيابات شمال المنيا برئاسة المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام الأول، مساء الثلاثاء، بحبس «ع. ب»- 40 سنة، سائق سيارة ملاكي، مقيم بقرية القيس بمركز بني مزار، والمتهم بطعن وقتل «ب. ك. م- 38 سنة»، سائق توك توك، من أبناء قرية القيس، قبل الإفطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتضمن قرار المحامي العام تكليف النيابة العامة بمركز بني مزار، باستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة المشحمة، بمدينة بني مزار.

كان قد انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ع. ب- 40 سنة» سائق سيارة ملاكي، وطرف ثاني «ب. ك. م- 38 سنة»، سائق توك توك، من أبناء قرية القيس، مقيمان بالمنطقة، بسبب خلافات على ركن إحدى المركبات، قام على إثرها الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.