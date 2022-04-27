الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العدل الأمريكية: لن نسمح للبيت الأبيض بالتدخل فى التحقيق بقضية نجل بايدن

نجل بايدن
نجل بايدن

أكد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لن يسمح للبيت الأبيض بالتدخل في مجريات التحقيق في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

وقال إن "محامي ولاية ديلاوير ديفيد فايس مسؤول حاليًا عن التحقيق مع هانتر بايدن، وأن الرئيس وعد بعدم التدخل ليس فقط في هذا التحقيق، ولكن في أي تحقيق آخر".

وأضاف: "لن يكون هناك تدخل سياسي أو غير سياسي.. لا ينبغي للجمهور أن يشكك في موضوعية فايس الذي عين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. أنا مستعد لضمان استقلال وزارة العدل الأمريكية عن أي تأثير من البيت الأبيض في كل الأمور".

وبدأت الإجراءات المذكورة عام 2018، ويتعلق الأمر بأعمال هانتر بايدن في البلدان الأخرى والمخالفات المالية المحتملة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يزال الرئيس الأمريكي يصر على أنه لم يناقش أبدا الأمور المتعلقة بالأعمال الخارجية لابنه.. أنه يتمسك بذات التصريح الذي أدلى به في الماضي".

وتم نشر بيانات من جهاز كمبيوتر محمول يملكه هانتر بايدن في وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، والتي أظهرت على وجه الخصوص، أنه يمكن أن يرتب لقاء لممثل شركة الطاقة الأوكرانية (Burisma Holdings)، والتي كان عضوًا في مجلس إدارتها، مع والده في وقت كان فيه كان الأخير نائبًا لرئيس الولايات المتحدة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مارس الماضي، أن "هانتر بايدن تلقى ما يقرب من 5 ملايين دولار من شركة الطاقة الصينية ".

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