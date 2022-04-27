الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى بورسعيد

جثة
جثة

لقى شاب في العقد الرابع من العمر  مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهو يعبر الطريق في الحي الإماراتى جنوبي بورسعيد ليلقى مصرعه في الحال.


تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد محمد عبد الحميد محمد خليل ٣٤ سنة من فاقوس بمحافظة الشرقية جثة هامدة إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الجنوب أن المتوفي من محافظة الشرقية ويعمل بالمنطقة وأثناء مروره الشارع عند ملف الحي الإماراتي صدمته سيارة مسرعة ويجري ضبط السيارة وقائدها.


وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الزهور واستكمال التحقيقات وسؤال شهود الواقعة.

اجراءات صحي مستشفى شرطة محافظة تنسيق

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