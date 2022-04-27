ضيق التنفس والتعب أعراض قد تلازم مرضى كورونا طويل الأمد لمدة عام

كشفت دراسة طويلة عن COVID أن ستة من كل عشرة أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ما زالوا يعانون من عرض واحد على الأقل بعد عام من الإصابة.

وقدمت الدراسة الجديدة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID) هذا العام في لشبونة، البرتغال.

ووجد الباحثون في لوكسمبورج أن أعراض COVID-19 التي لا تتضح بعد 15 أسبوعا من المرجح أن تستمر لمدة عام على الأقل.

ويعاني ما يقدر بنحو 25-40 ٪ من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من COVID لفترة طويلة ، مصطحبا أعراضا مستمرة يمكن أن تؤثر على أعضاء متعددة وتشمل مشاكل الصحة العقلية.

وتستند معظم البيانات حتى الآن إلى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع COVID-19 وليس من الواضح كيف ينطبق ذلك على حالات COVID-19 بشكل عام، ولمعرفة المزيد أجرى الدكتور أوريلي فيشر وزملاؤه في معهد لوكسمبورغ للصحة، ستراسن مسحا لما يقرب من 300 شخص سنويا بعد تشخيص إصابتهم بـ COVID-19.

كان متوسط ​​عمر المشاركين البالغ عددهم 289 (50.2 ٪ من النساء) 40.2 عاما وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، بناء على شدة الإصابة الأولية، COVID-19 بدون أعراض، خفيف ومتوسط ، وشديد.

طُلب من المشاركين ملء استبيان مفصل حول ما إذا كانوا يعانون من 64 من الأعراض الشائعة المرتبطة بـ COVID، كما قاموا بملء استبيان حول جودة النوم واستبيانًا نظر في تأثير أعراض الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس على نوعية الحياة.

كان لدى ستة من كل عشرة (59.5٪) من المشاركين عرض واحد على الأقل من أعراض COVID بعد عام من الإصابة الأولية، مع التعب وضيق التنفس والتهيج الأكثر شيوعا.

يعاني ثلثهم من التعب بعد عام، و 12.9٪ قالوا إن أعراض الجهاز التنفسي تؤثر على نوعية حياتهم، وأكثر من النصف يعانون من مشاكل نوم مستمرة.

كان المشاركون الذين أصيبوا بفيروس COVID-19 متوسطا إلى شديد أكثر عرضة بمرتين لأن يظل لديهم عرض واحد على الأقل كل عام بعد أولئك الذين كانت إصابتهم الأولية بدون أعراض، وارتبطت الإصابة بـ COVID-19 بدرجة معتدلة إلى شديدة أيضا بمشاكل النوم بعد عام أكثر من كونها بدون أعراض (63.8٪ مقابل 38.6٪).

قال الدكتور فيشر: “لقد لاحظنا انحدار بين شدة COVID-19 عند تضمين وتواتر COVID الطويل في عام واحد”.

وأضاف: "المشاركون المصابون بنوع خفيف من المرض الحاد كانوا أكثر عرضة من أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض واحدة على الأقل في عام واحد، وأن يعانوا من مشاكل في النوم ولكن بدرجة أقل من أولئك الذين يعانون من مرض حاد متوسط ​​أو حاد".

وذكر واحد من كل سبعة مشاركين (14.2٪) إنهم لا يستطيعون التفكير في التعامل مع أعراضهم على المدى الطويل.

تم تتبع صحة المشاركين منذ تشخيص COVID ، كجزء من Predi-COVID ، وهي دراسة واسعة النطاق حول عوامل الخطر والمؤشرات الحيوية المرتبطة بخطورة COVID-19 والعواقب الصحية طويلة المدى للمرض في لوكسمبورج.

كشفت بيانات من Predi-COVID أيضًا أن أعراض COVID-19 التي لم يتم حلها بعد 15 أسبوعا من المحتمل أن تظل موجودة بعد عام من الإصابة الأولية.

وأظهر التحليل أيضا أن بعض مجموعات الأعراض تميل إلى الحدوث معا، مما يشير إلى وجود عدة أنواع مختلفة من COVID الطويل.

يقول فيشر: "تقدم دراستنا وصفا تفصيليا للأعراض المستمرة بعد عام واحد من COVID-19، وفقا لشدة المرض الأولية.

وأضاف فيشر إنه يُظهر أن COVID لفترة طويلة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية الحياة، حتى بعد مرور عام على الإصابة الحادة بشكل عام ، وكلما زادت حدة المرض زادت احتمالية استمرار ظهور الأعراض لدى الشخص، ومع ذلك قد تتعرض العدوى الأولية الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض أيضا إلى تدهور في نوعية حياتهم.