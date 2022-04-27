سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 27-4-2022

يقدم "الدستور" في تقريره اليوم الأربعاء 27-4-2022، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بمصر

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.16 جنيه للشراء.

20.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.76 جنيه للشراء.

19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.78 جنيه للشراء.

19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.76 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.76 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.77 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.82 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي عالميًا

تراجع اليورو اليوم بقوة أمام مؤشر الدولار ليهبط لأدنى مستوياته منذ 2020 وعند الساعة 3:02 بتوقيت جرينتش سجل اليورو تراجعًا بـ 0.48%، نزولًا لمستوى 1.0657 دولار.

بينما يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي لذروة جلسة اليوم عند 102.225، وهذه أعلى مستويات مؤشر الدولار في عامين.

ويأتي الارتفاع القوي استعدادًا للأسبوع المقبل، إذ يرفع الفيدرالي الفائدة يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر مايو، وتشير التوقعات لاحتمالية رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، وتشديد أقسى من الفيدرالي.

كما ينتظر السوق بيانات التضخم يوم الجمعة المقبل، وفق قياسات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر الفيدرالي المفضل لقياس التضخم. وإذا تفوق المؤشر على التوقعات، سيكون أمام ثيران الدولار فرصة للثبوت في وجه الفنيات التي تشير إلى وصول مؤشر القوة النسبية الخاص بالدولار لحالة من التشبع الشرائي.