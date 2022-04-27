الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومى للمرأة» ينظم أمسية رمضانية حول تنمية الأسرة المصرية بالمنيا

أمسية رمضانية للقومي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي

حضر اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، الأمسية الرمضانية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرية هور، ضمن القري المدرجة من أعمال تطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع فرع هيئة قصر الثقافة، ومديرية الأوقاف. 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة، والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور رجب عبدالعظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوي، والمهندس سند مختار رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والجهات المعنية.

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تم تنفيذ تلك الفعاليات بحضور 500 مواطن من أهالي القرية "رجال – سيدات – أطفال"، وتم توزيع ماكينات خياطة، وذلك مساهمةً من المجلس القومي للمرآة برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس، وسومية بهاء ممثل لجنة المرأة ذات الإعاقة للسيدات ذو الهمم. 

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وأكد "السايس"، أن هذه الأمسية البرنامج تأتي في إطار حرص اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، والقيادة السياسية، وتحت إشراف المجلس القومي للمرأة، على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، واستثمار أوقات وأماكن تجمع للمواطنين بالقرى المستهدفة للبرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
أمسية رمضانية للقومي للمرأة بالمنيا بقرية هور بملوي
القومي للمرأة بالمنيا أمسية رمضانية تنمية الأسرة المصرية بقرية هور بملوي الدكتورة منال أبو سمرة اللواء أحمد السايس

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