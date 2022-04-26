مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق «سفاجا - قنا»

لقى طفل مصرعه وأصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين وجثة الطفل لمستشفى سفاجا المركزى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن الطفل الذى لقى مصرعه يدعى معاذ أحمد يبلغ من العمر 11 عامًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.