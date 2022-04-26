الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، في "إفطار الأسرة المصرية".

وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، إن البابا تواضروس الثاني شارك اليوم الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة العديد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة محافظات مصر.

ويمثل إفطار الأسرة المصرية تقليدًا بدأه الرئيس السيسي منذ سنوات واعتادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشاركة فيه بصفتها مكونًا أساسيًّا في المجتمع المصري، إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا حالت دون تنظيم هذا الحدث خلال العامين الماضيين.

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