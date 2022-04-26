«فطارى مع الرئيس كان حلمى».. قصة عاملة «دليفرى» دعاها السيسى لإفطار الأسرة المصرية

«اللي بيتعب بيلاقي.. وفطاري مع الرئيس كان حلم حياتي».. عرض التلفزيون المصري قصة السيدة سارة التي تعمل «دليفري»، والتي تم عمل حلقة معها في برنامج حياة كريمة، حيث تم عرض قصتها أمام الرئيس الآن في حفل إفطار الأسرة المصرية.

ومن أسبوعين ماضيين كرم برنامج حياة كريمة، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، سارة، عاملة ديليفري، تعمل من أجل الإنفاق على والدتها وابنها.

وقالت سارة: "أنا مطلقة وبصرف على ابني ووالدتي، والحمدلله أنا في نعمة مقارنة بناس تانية كتير".

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على المشاركة في الاحتفال.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.