تراجع مبيعات المساكن الجديدة فى الولايات المتحدة لأقل مستوياتها منذ 4 أشهر

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر، وهو ما يشير إلى تزايد ضغط ارتفاع الأسعار والفائدة على القروض العقارية على السوق.

وبحسب البيانات الأمريكية، فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة من المباني ذات الوحدة الواحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر8%، إلى ما يعادل 763 ألف وحدة سنويا، في حين كان متوسط توقعات المحللين تشير إلى تراجع المبيعات إلى 768 ألف وحدة سنويا.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إلى أن سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري ارتفع بشدة، على خلفية إشارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة؛ للحد من معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى وصول متوسط الفائدة على القرض العقاري البالغ مدته 30 عاما خلال الأسبوع الماضي إلى 11ر5%، بزيادة قدرها نقطة مئوية كاملة عن متوسط الفائدة في نهاية العام الماضي؛ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2010.

وفي الوقت نفسه أظهر التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر21% سنويا إلى 7ر436 ألف دولار، حسبما نقلت وكالة (د.ب.أ) الألمانية.

وأوضح التقرير أن عدد المساكن التي تم بيعها خلال الشهر أبريل الحالي ومازالت في مرحلة البناء، وصل إلى ما يعادل 255 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي عام.

ولفت التقرير إلى أنه بنهاية الشهر الماضي وصل عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع إلى 407 آلاف مسكن، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2008.