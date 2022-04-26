إصابة 14 شخصا في حوادث سير بالشرقية اليوم

أصيب 14 شخصا، اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حوادث سير منفصلة بنطاق محافظة الشرقية،حيث شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بينما وقع حادث آخر على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجي، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية تروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادثى تصادم، الأول بنطاق المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، والأخر على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجى، وأسفر الحادثين عن إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج ، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.