الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 شخصا في حوادث سير بالشرقية اليوم

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 14 شخصا، اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حوادث سير منفصلة بنطاق محافظة الشرقية،حيث شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بينما وقع حادث آخر على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجي، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية تروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادثى تصادم، الأول بنطاق المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، والأخر على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجى، وأسفر الحادثين عن إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة.

وتم  نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج ، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

14 شخصا سحجات كدمات وجروح أنحاء الجسم حوادث منفصلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

تقرير دولى: مصر ثالث الدول الإفريقية فى تدفق الاستثمارات

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

المالكي يطلع نظيره النمساوي على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسالة غامضة.. تفاصيل استلام أسرة رئيس وزراء إسرائيل تهديدًا بالقتل

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة