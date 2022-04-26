محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهداء البالطو الأبيض الأشقاء

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثة الذين توفوا، إثر حادث سقوط سيارتهم فى إحدى الترع بطريق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية أثناء عودتهم إلى محافظة دمياط.

وأعربت "المحافظ" خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواساتها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان، ويتغمد أبنائهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.

و أكدت "محافظ دمياط" أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتمام بالغ بوالدى الأبناء، حيث قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتى أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها كما أكدت لها أن الجميع بجانبها فى هذا المصاب.

كما أوضحت "محافظ دمياط" أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لاهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام والتى أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك ، حيث وجهت" المحافظ "الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.

هذا وقد نقلت "الدكتورة منال عوض " تعازى أبناء المحافظة فى هذا المصاب، حيث قالت"قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أى دعم ممكن للأسرة وذلك كأقل ما يمكن تقديمه لهم".

كان قد لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، علي طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج

وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسه الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.



وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء مقيمين بكفر سعد بمدينة دمياط، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة في كلية الصيدلة، وأحمد محمد عثمان 22 عامًا، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد عثمان 19 عامًا، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عامًا.