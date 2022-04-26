الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان

أدعية
أدعية

بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك يقبل الكثير من المسلمين على البحث عن أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان، تقربًا إلى الله أثناء صلاة التهجد والتراويح وكذلك أثناء التحري عن ليلة القدر 2022.

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان.

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أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان

اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ أمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيراً.

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موعد إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك

تبلغ مدة إجازة عيد الفطر لعام 2022 للبنوك هي ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة القادم الموافق 29 أبريل 2022 ميلاديًا و28 رمضان 1443 هجريًا وتستمر حتى يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 ميلاديًا 6 شوال 1443 هجريًا، وتشمل الإجازة على عطلات أسبوعية وإجازة الاحتفال بعيد العمال إجازة عيد الفطر المبارك.

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