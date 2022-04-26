استعدادًا لعيد الفطر.. جولات تفقدية لرؤساء الأحياء للوقوف على معدلات الإنجاز بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، ومتابعة الأعمال القائمة ونسب ومعدلات الإنجاز بها التي تستهدف الحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد؛ تابعت هدى أبوكليلة رئيس حي ثان المنتزه، الأعمال الخاصة برفع كفاءة الحدائق، وتهذيب وتقليم النباتات والأشجار والنخيل، وطلاء بردورات الأرصفة، وأعمال رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات بنطاق الحي.

وفي حي وسط قادت عزة سعد رئيس الحى حملة مكبرة بمحور المحمودية بمشاركة الجهات والإدارات المعنية، وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 40 حالة إشغال متنوع، ورفع كميات كبيرة من المخلفات لفتح وتوسعة الطريق أمام المارة والمرور.

كما تابعت سعد أعمال تطوير وتزيين الجزيرة الوسطى أمام مكتبة الإسكندرية بطريق الكورنيش، وأعمال تزيين وتطوير حدائق الكورنيش التي تتم بمعرفة إدارة الحدائق المركزية.

وقاد اللواء حسين لبيب رئيس حي العامرية ثان جولة ميدانية لمتابعة الأعمال بالشارع ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بنطاق الحي، حيث تضمنت الجولة حديقة الناصرية القديمة، ومنطقة الكابلات، وصينية الهوارية بطريق مطار برج العرب لمتابعة حسن سير وانتظام الأعمال، كما تابع لبيب أعمال النظافة، وشدد على مسئولي شركة نهضة مصر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي الحي وتكثيف الأعمال استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وموسم الصيف.

وفي حي المنتزة أول تابع اللواء محمد سحلول أعمال المختصين للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بحدائق شوارع الحي لاستكمال زراعة حديات بلازات رمادا الكورنيش، ووضع شوالي مزروعات على شاطئ السرايا العام وميامي العام،. وقص مسطح ميدان الفسحة، ومسطح بلازات المحروسة على الكورنيش.

وقامت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الحدائق والتشجير بنطاق الحي، وزراعه ١٠٠ نبات دورانتا بحديقة الشاملة ورفع كفاءة حدائق بشاير الخير ١، فضلًا عن أعمال النظافة وقص النجيل في الجزر الوسطي بطريق القباري السريع وإزالة الحشائش والنظافة والري كما تم تقليم نخيل ميدان البورصة وتقليم أشجار شارع الأمان والتخلص من المخلفات وتكثيف أعمال النظافة.

وفي حي العجمي تابع السيد موسى جهود الارتقاء بالمظهر الجمالي لشوارع الحى ورفع كفاءة النظافة والحدائق واستكمال أعمال دهان الأرصفة حيث تم تكريك ونظافة نافورة شهر العسل، وزراعة 320 جازانيا ودورانتا ليمون، والنترا، وايفوربيا، كما تم تقليم النخيل وتبليط القمة بنخيل مشتل المكس ورفع مخلفات أعمال التقيم،. وقص النجيل والتكريك ونظافة الجور والتحديات ورفع مخلفات أعمال الصيانة بحديقة ميدان الشركات، وقامت إدارة الرصد البيئى بحملة نظافة مكثفة بمنطقة مول العجمى والمرور، واستكملت إدارة الشئون الإدارية أعمال دهان الأرصفة من أمام برج العائلة وحتى البوابة ٨ بواسطة عمال الإدارة .

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك أعمال استكمال دهان البلدورات بشارع قصر رأس التين، ومدخل قلعة قايتباي، كما تابعت أعمال إدارة الحدائق بالحي الخاصة بقص الأسيجة والمسطحات بجزر الكورنيش، وتهذيب الاسيجة بالمثلث أمام مسجد الفارسي.