«الصحة» في عهدة خالد عبدالغفار.. 6 أشهر من الإنجاز في 5 ملفات

للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، العديد من الإنجازات الملموسة منذ أن تولى تسيير أعمال وزارة الصحة والسكان، خلفاً للدكتورة هالة زايد التي تقدمت بإجازة مرضية في نهاية أكتوبر الماضي.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي عدداً من الإنجازات التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار بقطاع الصحة في مدة اقتربت من الستة أشهر.

ملف كورونا

حرص الدكتور خالد عبدالغفار على استمرار تدفق جرعات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستوردة من الخارج، وفقاً للعقود التي أبرمتها وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» والمُصنع محلياً بمصانع شركة «فاكسيرا»، حيث بلغ إجمالي اللقاحات الواردة إلى مصر أكثر من 150 مليون جرعة.

ودشن عبدالغفار البدء في الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي الخاص بحفظ اللقاحات، في مجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر، بإنشاء مجمع لوجستي للتبريد وحفظ اللقاحات والأمصال وفقًا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، إلى جانب حفظ المواد الخام، في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف لأن تصبح مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الإفريقية.

وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار حملة «طرق الأبواب» وأسفرت عن تطعيم مليون و803 آلاف و108 مواطنين، في محافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان) واستهدفت الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية) لكافة الفئات العمرية المستهدفة.

المبادرات الرئاسية

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على استمرار كل المبادرات الرئاسية وتذليل أي تحديات تواجه استمراها، وفى المقابل تستعد وزارة الصحة والسكان حالياً لإطلاق مبادرات جديدة للكشف عن الرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

تطوير المستشفيات

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار عملية التطوير بمستشفيات وزارة الصحة والسكان في كافة المحافظات، وذلك من خلال جولات تفقدية مستمرة كان أخرها يوم السبت الماضي وشملت مستشفى التأمين الصحي بمديني نصر وأورام دار السلام «هرمل» بجانب أعمال التطوير التي يشملها معهد ناصر وسيتم تطويره ليكون بمثابة مدينة طبية متكاملة تشمل كافة التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة.

تجهيز المحافظات للتأمين الصحي الشامل

يوجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة تجهيز باقي محافظات المرحلة الأولى لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة، مع التشديد على تدريب الفرق الطبية بما يسهم في رفع كفاءتهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في المستشفيات والمراكز الصحية ووحدات طب الأسرة للعمل ضمن المبادرة بالمحافظات.

ويتابع «عبدالغفار» معدلات الإنجاز في منظومة التأمين الصحي الشامل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

ملف حياة كريمة

يحظى ملف حياة كريمة باهتمام كبير من جانب الدكتور خالد عبد الغفار، وتتضمن أعمال التطوير بالمستشفيات، والمراكز الصحية، ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى محافظات الجمهورية.

وتشمل رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التطوير بالمستشفيات والمراكز الصحية ووحدات طب الأسرة، فضلاً عن متابعة تجهيزات نقاط الإسعاف، للاعتماد من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعدادا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلاً.

وتشمل تطوير 46 مستشفى، و1138 وحدة ومركز طب أسرة، و364 نقطة إسعاف، و104 وحدات ومركز طبي بمحافظات التأمين الصحي الشامل «الإسماعيلية، الأقصر، أسوان»، للعمل ضمن المبادرة، والتعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف، و1000 سيارة قوافل علاجية.