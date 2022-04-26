الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحذير لمرضى السكر.. نصائح عند تناول الكحك في عيد الفطر 2022

كحك
كحك

شهدت محال الحلوى إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء الكحك والبسكوت، قبل أيام من استقبال عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور حاتم نعمان، استشارى التغذية العلاجية، نصائح عند تناول الكحك الفترة المقبلة، حتى يتجنب الإنسان أمراض السمنة التي يسببها الدقيق الأبيض.

وقال نعمان، فى نصائح له أنه يجب تناول الكحك بعد وجبة الفطار وأن تكون متوازنة، وقال إنه يجب تقسيم الكحك والبسكويت على مدار اليوم ولا يصح تناولها في وقت واحد لما تسببه من مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم، محذرًا مرضى السكر من كثرة تناول كحك العيد:"يجب مراجعة الطبيب المعالج للحالة".

◘ أسعار كحك العيد 2022:

• علبة كحك سادة 1 كيلو بسعر 75 جنيهًا.

وتم إعلان أسعار الكحك هذا العام وهى كالتالى: 

• علبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيهًا.

• علبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة مشكل 1 كيلو 85 جنيهًا.

• علبة مشكل 2 كيلو 165 جنيهًا.

• علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيهًا.

• علبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة بسكويت نادر شفاف 2 كيلو 149 جنيهًا.

• علبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة كعك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات.

• علبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه.

• علبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات.

• علبة بيتي فور لوكس 1 كيلو 95 جنيهًا.

المواطنين مصري استهلاك الجهاز الهضمي عسر الهضم أمراض السمنة الدقيق الأبيض 100 جنيه عبد الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

حمدين صباحى يحضر حفل إفطار الأسرة المصرية

بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رسالة غامضة.. تفاصيل استلام أسرة رئيس وزراء إسرائيل تهديدًا بالقتل