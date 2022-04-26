تحذير لمرضى السكر.. نصائح عند تناول الكحك في عيد الفطر 2022

شهدت محال الحلوى إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء الكحك والبسكوت، قبل أيام من استقبال عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور حاتم نعمان، استشارى التغذية العلاجية، نصائح عند تناول الكحك الفترة المقبلة، حتى يتجنب الإنسان أمراض السمنة التي يسببها الدقيق الأبيض.

وقال نعمان، فى نصائح له أنه يجب تناول الكحك بعد وجبة الفطار وأن تكون متوازنة، وقال إنه يجب تقسيم الكحك والبسكويت على مدار اليوم ولا يصح تناولها في وقت واحد لما تسببه من مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم، محذرًا مرضى السكر من كثرة تناول كحك العيد:"يجب مراجعة الطبيب المعالج للحالة".

◘ أسعار كحك العيد 2022:

• علبة كحك سادة 1 كيلو بسعر 75 جنيهًا.

وتم إعلان أسعار الكحك هذا العام وهى كالتالى:

• علبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيهًا.

• علبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة مشكل 1 كيلو 85 جنيهًا.

• علبة مشكل 2 كيلو 165 جنيهًا.

• علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيهًا.

• علبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة بسكويت نادر شفاف 2 كيلو 149 جنيهًا.

• علبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيهًا.

• علبة كعك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات.

• علبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه.

• علبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات.

• علبة بيتي فور لوكس 1 كيلو 95 جنيهًا.