الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد صبحي يبدأ موسم جديد لمسرحية «نجوم الظهر» في عيد الفطر

مسرحية نجوم الظهر
مسرحية نجوم الظهر

يبدأ النجم الكبير محمد صبحي موسمًا جديدًا في عيد الفطر لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم الخميس 5 مايو وتجري حاليا بروفات مكثفة على العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم.

مسرحية "نجوم الظهر" كوميديا استعراضية غنائية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي .

ويشارك في بطولتها  نخبة من النجوم من أجيال مختلفة هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة ووليد هاني .

كان حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري، والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".

محمد صبحى الفنان محمد صبحي مسرحيته نجوم الظهر مسرحية نجوم الظهر موعد عرض مسرحية نجوم الظهر

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