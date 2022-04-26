محمد صبحي يبدأ موسم جديد لمسرحية «نجوم الظهر» في عيد الفطر

يبدأ النجم الكبير محمد صبحي موسمًا جديدًا في عيد الفطر لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم الخميس 5 مايو وتجري حاليا بروفات مكثفة على العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم.

مسرحية "نجوم الظهر" كوميديا استعراضية غنائية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي .

ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم من أجيال مختلفة هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة ووليد هاني .

كان حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري، والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".