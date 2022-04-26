«رشا وأميرة الضفادع» ورشة فنية بمكتبة الطفل بالمعادي.. غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، بمكتبة طفل المعادي الثقافية، بمحافظة القاهرة.

وتستعد مكتبة طفل المعادي الثقافية لتنظيم ورشة بعنوان "رشا وأميرة الضفادع" غدا، في تمام الحادية عشر صباحا.

وفى إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، اختتم فرع ثقافة السويس التابع بأقليم الفتاة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ليالي رمضان الثقافية والفنية في كافة أنحاء محافظة السويس من الكورنيش الجديد حتى كبريت المفارق ومن حي الغريب وحتي حي فيصل بنفس التوقيت.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث تتضمن ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور عرض فنى لفرقة البحيرة للإنشاد الدينى بقيادة المنشد أسامة علام بمصاحبة عرض صوفي لفرقة المولوية.