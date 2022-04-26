الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، ابتداءً من اليوم 26 أبريل 2022 لمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وحددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين، منها أن تكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وسيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين التي أعلنت عنها المدارس خلال الفترة الماضية.

محافظة يوم الثلاثاء التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد المدارس المصرية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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