منها 3256 تجاوز سرعة.. تحرير 16555 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 16555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها "3256 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و181 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفة شروط التراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

و يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.