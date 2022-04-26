الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية تطالب بتعميم عيادات الدعم النفسي للسيدات المعنفات

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود عيادات آمنة للمرأة لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة إلى أنها خطوة هامة في حل المشكلات التي تواجه السيدات.

جاء ذلك فى ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، من افتتاح أولى «عيادات المرأة الآمنة»، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان مؤكدة أن وجود مثل هذه الخدمات تشجع السيدات في تلقي العلاج اللازم، لاسيما وأن كل من تتعرض للعنف تعاني مأساة كبيرة تستوجب التعامل الفوري معها.

وأوضحت فاطمة سليم، أن ظاهرة العنف ضد المرأة تستوجب تضافر كل الجهود في الدولة لمواجهتها، خصوصًا وأن هناك عدد كبير من السيدات يتعرض للعنف الأسرى ووجود عيادات متخصصة في العلاج النفسي جراء ذلك يساهم في تشجيعهم على العلاج والمرور من هذه الأزمات.

وأكدت أن نموذج مركز أهالينا بمحافظة القاهرة، خطوة إيجابية وتعميم وجوده بالمحافظات يساعد على تقديم هذه الخدمات بصورة أفضل مقترحة بأن يكون هناك تعاون مع المجلس القومي للمرأة لدراسة الجغرافية الخاصة بالمناطق التى يرصد فيها حالات عنف أكثر، ومن ثم وجود مثل هذه العيادات فى مختلف الأماكن سيكون أكثر فعالية.

النائبة فاطمة سليم لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الخدمات الطبية عيادات المرأة الأمنة

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