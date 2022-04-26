«نيوز نيشن»: المدن الأمريكية سجلت أعلى معدلات بجرائم القتل خلال كورونا

أفادت شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية بأن عام 2021 كان الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وأن سبب ذلك يعود بشكل رئيسي إلى جائحة "كوفيد-19".

وأضافت شبكة التلفزيون الأمريكية أيضًا، أن معدل جرائم القتل ارتفع في عدة مدن منذ عام 2020.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من الحكومة ارتفاعًا بنسبة 35 بالمئة في جرائم القتل بالأسلحة النارية من عام 2019 إلى عام 2020، عندما قُتل 19384 شخصًا، حسبما ذكرت الشبكة يوم السبت نقلًا عن دراسة جديدة.

وقالت شاوندرا كيلان لويس، أستاذة القانون في جامعة تكساس الجنوبية، في أوقات التوتر المالي والقلق تميل مبيعات الأسلحة إلى التعزيز، وكذلك العنف والعداء العنصري.

وصرحت بأنه ومع انتشار جائحة كورونا قد تكون هناك ضغوط جديدة أثرت على أعداد جرائم القتل المرتفعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيلها ثلاثمائة و89 حالة وفاة 37 ألفًا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في آخر إحصائياتها التي نشرتها اليوم، بوصول عدد ‏‏‏الإصابات إلى 80 مليونًا و526 ألفًا و422 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 986 ألفًا و545 وفاة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، أن إجمالي عدد أسرّة المستشفيات بالولايات المتحدة التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوورنا "كوفيد 19" بلغ 14977 سريرًا في 15 أبريل، مقارنة بـ14990 في اليوم السابق له.

وأفادت الوزارة الأمريكية، بأن معدل دخول المستشفيات لم يتغير عند 0. 2%، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل المرضى الذين تم نقلهم بسبب أعراض لا تتعلق بـ"كوفيد- 19".

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 505 ملايين و975 ألفًا و895 إصابة.