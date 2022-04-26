الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بساكى: قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو يعود للأطراف الثلاثة

جين بساكي
جين بساكي

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"، قرار يعود للأطراف الثلاثة، وأن واشنطن ستترك البت في الأمر لهذه الأطراف.

وقالت: "هذه القرارات يجب أن تتخذها هذه الدول وحلف شمال الأطلسي، لذلك سوف نتركهم يفعلون ذلك بأنفسهم".

في غضون ذلك، اعترف نائب مساعد الرئيس للأمن القومي دوليب سينج في 21 أبريل، بأن "واشنطن تدفع فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في إطار المواجهة مع موسكو".

ووافقت حكومتا السويد وفنلندا في وقت سابق، على تقديم طلبي بلديهما لعضوية "الناتو" بشكل متزامن منتصف الشهر المقبل، حسب صحيفتين سويدية وأخرى فنلندية.

وعلى صعيد آخر، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على شراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت بساكي: "بغض النظر عمن يمتلك تويتر، الرئيس قلق منذ فترة طويلة بشأن تأثير المنصات الاجتماعية الكبيرة على حياتنا اليومية، ولطالما شدد على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الضرر الذي تسببه".

وأضافت أن البيت الأبيض قلق من احتمال انتشار المعلومات المضللة، وبايدن نفسه مؤيد للإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي. 

وأوضحت وكالة رويترز، أن اتفاق إيلون ماسك مع تويتر ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى تويتر بـ44 مليار دولار.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة، إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

قرار انضمام السويد فنلندا ثلاثة الثلاثة الثلاث ناتو ثلاث للناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

تطورات جديدة فى قضية «الجنس مقابل النقط» بالمغرب

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل