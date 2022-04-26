بساكى: قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو يعود للأطراف الثلاثة

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أن انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"، قرار يعود للأطراف الثلاثة، وأن واشنطن ستترك البت في الأمر لهذه الأطراف.

وقالت: "هذه القرارات يجب أن تتخذها هذه الدول وحلف شمال الأطلسي، لذلك سوف نتركهم يفعلون ذلك بأنفسهم".

في غضون ذلك، اعترف نائب مساعد الرئيس للأمن القومي دوليب سينج في 21 أبريل، بأن "واشنطن تدفع فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في إطار المواجهة مع موسكو".

ووافقت حكومتا السويد وفنلندا في وقت سابق، على تقديم طلبي بلديهما لعضوية "الناتو" بشكل متزامن منتصف الشهر المقبل، حسب صحيفتين سويدية وأخرى فنلندية.

وعلى صعيد آخر، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على شراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت بساكي: "بغض النظر عمن يمتلك تويتر، الرئيس قلق منذ فترة طويلة بشأن تأثير المنصات الاجتماعية الكبيرة على حياتنا اليومية، ولطالما شدد على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الضرر الذي تسببه".

وأضافت أن البيت الأبيض قلق من احتمال انتشار المعلومات المضللة، وبايدن نفسه مؤيد للإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.

وأوضحت وكالة رويترز، أن اتفاق إيلون ماسك مع تويتر ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى تويتر بـ44 مليار دولار.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة، إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".