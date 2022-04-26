الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصا فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 12 شخصًا، فيما لقي 5 أخرين مصرعهم في حوادث متفرقة شهدتها عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب 9 آخرين في حوادث متعددة، منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالقرب من محطة وقود بنزيمة الصرف، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

كما أصيب شخصين في حادث سير بقرية منشأة عباس، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم بقلين المحطة بمدينة قلين، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي.

وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بجوار أبراج مكة بمدينة كفر الشيخ، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخص في حادث سير بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع الترعة غرب مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بشارع الترعة غرب مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من أحمد أشرف رمضان، 24 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد ضياء، 17 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، والسعيد عبد المنعم، 25سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفي كفرالشيخ العام.

مصرع اصابة حادث كفر الشيخ حوادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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