الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البولندى يقر بتسليم دبابات وأسلحة إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندى
رئيس الوزراء البولندى

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسيكي، صحة الأنباء حول تسليم بلاده دبابات لكييف.

جاءت تصريحات المسؤول البولندى ردا على سؤال مقدم قناة Polsat التلفزيونية، حول ما إذا كانت بلاده قد أرسلت دباباتها إلى أوكرانيا، قائلا "نعم"، رافضا الإدلاء بأية تفاصيل، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتابع مورافيتسيكى "لن أتحدث عن الأمر اليوم سنبلغ عن كل شيء في الوقت المناسب، لأسباب أمنية أولا وقبل كل شيء، لن نتحدث عن جيراننا وأصدقائنا الأوكرانيين".

وحول مسألة نقل الطائرات المقاتلة البولندية السوفيتية الصنع من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا، والتي نوقشت سابقا في الجمهورية، قال مورافيتسكي إنه تم إغلاق هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا توجد مثل هذه الطلبات الآن.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، الاثنين، عن أنه تم تدمير 6 محطات جر فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال كوناشينكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "تعرضت 27 منشأة عسكرية في أوكرانيا، خلال النهار، لقصف صاروخي جوي عال الدقة. وتم تدمير 4 مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر جماعة القطاع الأيمن الإرهابية في نوفجورودوفكا، إضافة إلى 16 معقلًا ومكانًا لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية. كما دمرت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ست محطات جر فرعية في مناطق محطات سكة حديد كراسنوي وزدولبونوف وتشميرينكا وبيرديشيف وكوفيل وكوروستين".

أضاف: "من خلال هذه النقاط يتم تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، الإثنين، عن تدمير 6 محطات سكك حديد فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا.

رئيس الوزراء البولندي كييف أوكرانيا الطائرات المقاتلة البولندية بولندا

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