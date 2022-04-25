مصرع مسجل خطر على يد مدمن مخدرات طعنًا بسكين في الجيزة

لقى مسجل خطر مصرعه على يد مدمن مواد مخدرة طعنًا بسكين في المنيرة الغربية بالجيزة، لمحاولة المجني عليه وشخص آخر اصطحاب المتهم للعلاج بمركز لعلاج الإدمان.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة المنيرة الغربية يفيد مقتل مسجل خطر نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالتحرى تبين أن المجني عليه وشخص آخر حاولا اصطحاب مدمن مواد مخدرة للعلاج بمركز غير مرخص لعلاج الإدمان، بناء على طلب أسرته، إلا أن المدمن اعتدى على المجني عليه بسكين ما أسفر عن مقتله.

ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بمباشرة التحقيقات.