الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على عملية الهضم تجنبًا للمشاكل

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على الهضم

يتناول العديد من الناس الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة، وما إن تستمتع بمذاقها الرائع ستشعر ببعض الاضطرابات في المعدة.

يقدم موقع. Ochsner بعض المشروبات التي ستساعد على الهضم:

ـ شاي الزنجبيل
شرب شاي الزنجبيل الدافئ قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم، وذلك لأن الجذر يحفز تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية والمعدة، مما يؤدي إلى بدء تكسير الطعام الذي يتمثل في الأسماك المملحة بعد تناوله.

ـ شاي الليمون
بالإضافة إلى كونه لذيذًا بشكل رائع، فقد ثبت أن شاي الليمون يساعد في تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، يستخدم كعلاج طبي صيني قديم للمساعدة في تقليل الأعراض في بعض مشاكل المعدة مثل الانتفاخ  والإمساك.

يحتوي الليمون على مركب يسمى السترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات، كما أنه خالي من الكافيين مما يجعله مشروبًا مثاليًا.

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ـ شاي النعناع
يعود أصل النعناع إلى أوروبا وآسيا ، وقد استخدم منذ آلاف السنين لمذاقه اللطيف والنعناع وفوائده الصحية، يحتوي على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء، مما يعني أن جسمك أكثر استرخاء ويمكنه هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله.

ـ شاي الشمر
قد يساعد الشمر المليء بالألياف في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي، على الرغم من أن الأبحاث أظهرت أدلة غير كافية على ذلك.

للاستمتاع بالفوائد العلاجية للشمر، يمكنك ببساطة مضغ البذور أو صنع الشاي بسحقها وصب الماء الساخن عليها.

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ـ قهوة
يمكن أن تساعدك قهوتك الصباحية في أكثر من مجرد توفير دفعة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها، قد يعمل أيضًا كمنشط للجهاز الهضمي، تعمل القهوة كملين، حيث تجعل الأشياء تتحرك بسرعة في أمعائك.

ـ ماء
يعتبر الماء، الذي يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي مكونًا رئيسيًا لكل خلية مفردة تبطن جهازك الهضمي، مما يعني أنك بحاجة إلى الكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، يحافظ الماء أيضًا على مرونة الأنسجة في الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

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الاسماك المملحة فسيخ شاي مشروبات زنجبيل

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