الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات في المنشاة بسوهاج

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بسوهاج، بحملات مكبرة للنظافة والتعقيم ورفع القمامة، وصيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات .

وأوضحت فريدة سلام ، رئيس مركز ومدينة المنشاة، أنه تم القيام بحملات مكبرة لأعمال الإنارة والنظافة والتعقيم بالمدينة ومختلف أنحاء المجالس القروية، ورفع كميات من القمامة خلف مدرسة السلام الابتدائية بشارع صلاح سالم الشرقي، وقرية الشواولة بأولاد سلامة، وتسوية وتمهيد الطريق بعد أعمال حفر الصرف الصحي بالقرية، كما تم القيام بحملة نظافة بقرية الدويرات، ورفع المخلفات من الطريق السريع دنقلة/ الزارة، بالإضافة إلى نظافة وتسوية شارع المستشفى، وتسوية وتمهيد شارع عبد المنعم رياض حتى مدخل المدينة.

وشملت الأعمال كذلك نظافة محيط كنيسة ماري جرجس، وكنيسة العذراء مريم بالمدينة، مشيرة إلى القيام بحملة تطهير وتعقيم بمجلس قروى روافع العيساوية، ومحيط الجمعية الخيرية القبطية الارثوذكسية بروافع العيساوية، ورفع التراكمات من طريق نجع القنطرة - المنشاة، وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الإنارة، وسلك معزول بكوم بدار، وإنارة الشوارع بنجع العرب التابع لمجلس قروي الزوك الغربية، وجار أعمال المتابعة بصفة دورية.

كوبر صيانة محافظة سوهاج محافظ القمامة

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