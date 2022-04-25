الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزامنا مع الأعياد.. تكثيف حملات نظافة وتجميل وصيانة أعمدة الإنارة بأسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتم العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بالمراكز والقرى، تزامناً مع شهر رمضان المعظم وخلال الاحتفال بالأعياد التي تعم البلاد هذه الأيام بداية من أعياد الربيع وشم النسيم، وعيد القيامة المجيد وتحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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وأشار المحافظ  إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والقوصية وديروط والفتح والغنايم وأبوتيج والبداري، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين تزامناً مع حلول الأعياد التي تعم البلاد سواء دينية أو وطنية حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة. 

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وكذلك تمت تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام سيارات الكنس الآلي والنقل و"لوادر" وحاويات و"الجليدر" وغيرها من المعدات بالاضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وانارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات حيث تم تنفيذ الصيانة الدورية وجاري استكمال الطرق الفرعية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.

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وقد شارك في تلك الحملات واشرف عليها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج  ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ونوابهم ، ومسئولي قطاع النظافة ، والإشغالات والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة وبمشاركة مشرفين النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

اسيوط محافظة الصباحية محافظ أسيوط حملات نظافة التنمية المستدامة اللواء عصام سعد حملات النظافة الشوارع والميادين رفع المخلفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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