الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على جثة طفل من ركاب القارب السياحى المفقود شمال اليابان

طفل غريق
طفل غريق

عثر رجال الإنقاذ اليابانيون على جثة طفل كان على متن القارب السياحي المفقود KAZU 1، الذي غرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت قناة NHK التلفزيونية، يوم الإثنين، أن الطفل، الذي لم يتم تحديد جنسه وعمره، نقل إلى المستشفى في حالة "فقدان للوعي". 

يذكر أنه في اليابان، رسميًا، لا يستطيع رجال الإنقاذ تأكيد الوفاة، إذ أن الأطباء هم فقط من يملك هذه الصلاحية.

وحتى الآن، تم تأكيد وفاة 10 بالغين رسميًا، عثر المنقذون على جثثهم في منطقة الحادث.

وأرسل قارب KAZU 1 إشارة غرق بعد ظهر يوم السبت، وبعد ذلك انقطع الاتصال بالسفينة، وكان على متن القارب 24 راكبًا، بينهم طفلان، بالإضافة إلى القبطان ومساعده.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات في اليابان، 38 ألفًا و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد 195 حالة.

وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء 7 ملايين و669 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 29 ألف حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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