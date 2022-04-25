إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تنخفض إلى أقل من 40 ألف إصابة يومية

انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 40 ألف إصابة لأول مرة في 76 يوما وسط تباطؤ موجة أوميكرون.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 34,370 إصابة جديدة بما فيها 31 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 16,929,564 إصابة.

وانخفضت حالات الإصابة بكورونا بمقدار 30,355 إصابة بالمقارنة مع 64,725 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لتظل أقل من 100 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي منذ يوم 21 من الشهر الجاري.

وسجلت البلاد 110 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22,243 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.13%.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 58 مريضا عن اليوم السابق إلى 668 مريضا، ليعود لأول مرة إلى أقل من 700 مريض في 57 يوما.

واعتبارا من اليوم، يتم خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع ومن المتوقع أن تعتمد البلاد فيروس كورونا كفئة ثانية في يوم 23 مايو في أقرب تقدير بمجرد أن تسير الفترة الانتقالية على ما يرام، مما قد سيتم معه إلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمصابي كورونا وسيسمح لهم بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية مثل مرض متوطن اعتبارا من نهاية مايو.

وكان فيروس كورونا يصنف على أنه "مرض معدٍ من الفئة الأولى"، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، ويشمل أمراض خطيرة أخرى مثل "إيبولا" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ومن بين الإصابات المحلية، كانت هناك 9,058 إصابة في إقليم كيونغكي المحيط بالعاصمة سيئول و4,763 إصابة في سيئول و1,654 إصابة في مدينة إنتشون، غرب سيئول.

حتى منتصف ليل الأحد، تم تطعيم 44.54 مليونا، أو 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33.07 مليونا، أو 64.4%، أول جرعة معززة.

وتلقى ما مجموعه 836,753 شخصا، أو 1.6% من السكان، الجرعة المعززة الثانية في جميع أنحاء البلاد. وما يقرب من 90% منهم يبلغون 60 عاما أو أكثر.