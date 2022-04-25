العراق.. داعش يعدم مواطنا فى جزيرة الحضر

أكدت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي العراقي إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي مواطنا في جزيرة الحضر ضمن حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت القيادة في بيانها: "تداولت بعض المواقع الإعلامية الجريمة الإرهابية لعصابات داعش وهي إعدام المواطن أنور صبحي النمراوي رحمه الله وادعت أسره غرب بيجي".

وأضافت، أن "عملية الخطف والتنفيذ كانت في جزيرة الحضر وخارج حدود مسؤولية قاطع صلاح الدين كما اعتادت عصابات الجريمة على الكذب والغدر والخداع".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة دعم القوات المسلحة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد.

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور.

وأكد الرئيس بحسب البيان: "أهمية توحيد الصف ودعم القوات المسلحة وغلق الثغرات الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المواطنين، ومواصلة الضغط على فلول الإرهاب وقطع الطريق أمامها في تهديد امن البلد، ومنع المتربصين الذين يحاولون التعرض للتعايش السلمي والمجتمعي بين العراقيين".