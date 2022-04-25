الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.. اليوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك البابا تواضروس الرهبان جلسة روحية عقب انتهاء صلوات القداس، إلى جانب مشاركته الأغاني السنوية مع رهبان دير الأنبا بيشوي احتفالًا بهذه المناسبة.

كما يلتقي البابا تواضروس الأقباط عبر تقنية البث المباشر؛ لتقديم التهنئة لهم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم واحتفالات عيد الربيع.

واعتذر البابا تواضروس الثاني عن استقبال المهنئين بالمقر البابوي خلال يوم عيد القيامة المجيد، كعادته السنوية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وأجواء شهر رمضان الكريم، واقتصر تلقى التهنئة بعيد القيامة المجيد على استقبال المهنئين بالعيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع مسافة بينه وبين المهنئين لا تقل عن مترين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من كورونا.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، بعيد القيامة المجيد. 

ويأتى عيد القيامة فى نهاية أسبوع الآلام، والذي بدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بـ"سبت النور"، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.   

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس الثاني انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد الكاتدرائية المرقسية

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