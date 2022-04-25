نائب محافظ الوادى الجديد تقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بالخارجة

أناب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الدكتور حنان مجدي نائب المحافظ، لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة و الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقها اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وأكدت "مجدي"، خلال اللقاء على عمق أواصر المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصر،ي وترابط المصير والهدف المشترك والتي يتحقق من خلالها التنمية في كافة المجالات، لافتًة إلى تزامن احتفالات كافة أطياف الشعب المصري هذا العام بالأعياد والمناسبات الدينية، داعيًة الله أن يديم على مصر هذا الترابط والوحدة والإستقرار.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد القيامة المجيد ، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل ان يديم الله علي مصر هذه الروح، وأن يحفظ أهلها من الفتن.

كما أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق و المخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع.

كما شدد على جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات و شكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال فترة الأعياد.

يذكر أن عيد الربيع أو عيد الفصح واحد من أهم الأعياد التي احتفل بها قدماء المصريين، ويتجاوز عمر الاحتفال بها أكثر من 4 آلاف عام.