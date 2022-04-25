الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يجتمع بوزيرى الدفاع والخارجية الأمريكيين فى كييف

زيلينسكي
زيلينسكي

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن في كييف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

 

وصل وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة  إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. دي

 

وقال أليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي في وقت متأخر من اليوم، إن أنتوني بلينكين ولويد أوستن وصلا إلى كييف واجتمعا مع زيلينسكي في كييف.

 

وأضاف أريستوفيتش "لم يكن المسؤولون الأمريكيون ليأتوا إلى هنا لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء أسلحة".

 

وكتب زيلينسكي على "تويتر" "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

 

ويفترض أن تركز النقاشات خصوصا على إرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

 

وكان الرئيس الأوكراني قد قال إنه سيلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في العاصمة الأحد.

 

وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

 

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

يجتمع الخارجية الدفاع الأمريكي وزيري خارجية زيلينسكي الخارجية الامري أمريكي

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وائل لطفي

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