الاختيار 3 الحلقة 23.. شيخ القبائل السيناوية لضابط المخابرات: «احنا مع بعض فى الهم والدم»

شهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل الاختيار ٣ الحديث الذي جمع بين شيخ القبائل السيناوية والملقب بالشيخ أحمد، القائم بدوره الفنان منذر رياحنة مع ضابط المخابرات مراون الفنان أحمد عز، بعد تنفيذ العديد من عمليات القبض على العناصر التي كان يرشد عليها الشيخ أحمد وقال له: “إحنا سوا في الهم والدم”.

وتابع: “كل يوم بيقولوا ويسرقوا وينهبوا الناس الغلابة وأنا مش قادر أعمل أي حاجة بسببكم أنا اتولدت هنا في الأرض دي عارفها شبر شبر من الشرق للغرب سيبيوني بس اسبقكم بخطوة بس بعد كدا عيالي ولادي يكملوا المشوار معاكم حتى لو مفضلش ولا واحد في سينا”.

وهنا رد عليه ضابط المخابرات: "لا متقولش كدا يا شيخ أحمد أنا ميرضينش جدا إحنا هنفضل في الحملات الأمنية بالتسنيق معاكم وهنقبض على أي حد يتعرض لكم اطمن الناس دي لازم تعرف أن في بلد بتحميهم وبتحمي حقوقهم".

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.



«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.



ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.



وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.



ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

