الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعيين محمد نيل رئيسًا للجنة النوعية للشباب بحزب الوفد

محمد حسين نيل
محمد حسين نيل

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين محمد حسين عبد الحميد نيل رئيسا للجنة النوعية للشباب.

وكلف رئيس الوفد محمد نيل بتشكيل اللجنة والعرض عليه لاعتمادها، على أن يتم إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.

تعيين محمد نيل رئيسا للجنة النوعية للشباب بحزب الوفد

ومحمد نيل حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة المنصورة بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على 4 دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.

محافظ الدقهلية يسلم الدكتور عبد السند يمامة درع المحافظة

والتقى  الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الوفد وعضو مجلس الشيوخ والنائب الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ومحمد حلمي سويلم واللواء سفير نور وأميمة عوض أعضاء الهيئة العليا وباهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

مصر الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد محمد حسين عبد الحميد الماجستير جامعة المنصورة أكاديمية ناصر العسكرية

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وائل لطفي

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