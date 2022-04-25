«تموين الإسكندرية» تشن حملات على أسواق الأسماك المملحة بالتزامن مع شم النسيم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على أسواق الأسماك المملحة، بناءً على بتعليمات مشدد من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على أسواق و محلات الأسماك المملحة بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية والمشرف على إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة المنتزة وإدارة غرب، والجمارك، حملات بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة.

وأسفرت الحملات عن إعدام ١٥ كجم رنجة غير صالحة للاستخدام الأدمي من أحد فروش الأسماك، وتم تحرير ٩ محاضر لعدم حمل شهاده صحية، و ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم سحب عدد ٥ عينات من الفسيخ للتحليل المعملي، وسحب عدد ٢ عينات من أسماك الرنجة المدخنة للتحليل المعملى، وسحب عدد ١ عينة من أسماك السردين المملح للتحليل المعملى. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت قد ضبطت مديرية التموين بالإسكندرية، 2.5 طن فسيخ ورنجة مجهولة المصدر خلال حملات الرقابية على مصانع أسواق الأسماك المملحة، استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم حفاظا على صحة المواطنين، وفق تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبدالله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له أحمد عبدالرحيم وأحمد هيبة مفتشا الإدارة بالإشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة والتي أسفرت ضبط محل فسيخ بمنطقة محطة مصر لحيازة فسيخ ورنجة مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وتم التحفظ على ٣٠٠ صندوق رنجة زنة الصندوق ٥ كجم، بإجمالي (طن ونصف) رنجة مجهولة المصدر، و ٢٠ برميل فسيخ زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات بإجمالي (طن) فسيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.