الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الاختيار 3» الحلقة 23|تجارة الإرهاب فى سبائك الذهب لتمويل عملياتهم

الاختيار 3
الاختيار 3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

 

وتناولت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، طريقة جماعة الإخوان الإرهابية في استخدام الفتيات والتي تمثلت في اسراء التى تعمل مع المخابرات داخل الجماعات الإرهابية في إرسال سبائك الذهب لتمويل عملياتهم الإرهابية.

 

وجاء ذلك خلال مشهد حديث ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السقا وهو يبلغه أحد رجاله إنه من خلال الرصد والمتابعة تم اكتشاف أن أغلبها أماكن بها إرهابيين وتقابل شخصيات غير مصرية تقوم بإعطائها سبائك ذهب أو مبالغ مالية.

 

وكشفت تقارير صحفية في عام 2019 أن جماعة الإخوان تركز في مجال استثمارها على جنوب إفريقيا للتنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركات إنجليزية .

 

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

 

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 الاختيار 3 الحلقة 23 الاختيار ٣ الحلقة 23 مسلسل الاختيار الحلقة 23 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 23

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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