«ندوات وقوافل طبية».. أنشطة مكثفة لـ«مستقبل وطن» في المحافظات (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، والحملات المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

نظمت أمانة مركز ديرب نجم، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، في قرية صافور، على 5 مستويات، شملت مستوي جزء واحد وخمس أجزاء وعشرة أجزاء وعشرون جزء ومستوى القرآن كاملاً، بمشاركة متسابقين ومتسابقات من مختلف الفئات العمرية، حيث اشترك في هذه المسابقة أكثر من 500 متسابق بداية أعمارهم من 4 سنوات حتى عشرون عامًا، وشهدت ختام المسابقة تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة وشهادات تقدير لجميع المستويات، بحضور وإشراف نخبة من مشايخ مديرية الأوقاف، وعلماء من الأزهر الشريف.

فيما نظمت أمانة الصحة بالمحافظة، أكبر قافلة طبية شاملة جميع التخصصات لإجراء الكشف على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، في مركز سمنود، بالتعاون مع مستشفى الواحة التخصصي، وشملت التخصصات الـ19 الآتي: باطنة، عيون، اسنان، تحاليل، صدر، أشعة، أنف وأذن، جلدية، نسا وتوليد، تغذية، مسالك بولية، عظام، قلب، جراحة عامة، مقاييس نفسية، مخ وأعصاب، علاج طبيعي، جراحة أورام، أطفال، صيدلية.

كما شاركت في القافلة عدداً من المراكز المتخصصة في الأشعة "مركزين"، ومركز بصريات بخصومات خاصة للمرضى، وعددًا من شركات الأدوية، حيث تم توقيع الكشف على 1463 حالة، وصرف 642 روشتة علاج.

جانب من فعاليات مستقبل وطن

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن بدء اختبارات مسابقة حفظة القرآن الكريم بمختلف المحافظة تحت إشراف مديرية أوقاف قنا لتكريم 40 حافظا وحافظة لكتاب الله في نهاية شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة واسعة من جميع الأعمار على المستويات الأربع للمسابقة، وهناك متابعة دائمة لمراحل الاختبارات التي تقع تحت الإشراف الكامل للمشايخ مديرية الأوقاف بالمحافظة، حيث تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين في مستويات المسابقة الأربعة لجميع مراكز المحافظة العشر.

وتوزع أمانة الإعلام بالمحافظة، وجبات الإفطار على الصائمين في قري مركز كرداسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء أذان المغرب.

وانتهت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم في السادس من أكتوبر، والتي تنظمها الأمانة وسط أجواء رمضانية ممتعة، وتمت إقامة الجولة الأولى من مباريات الدورة الرمضانية في حدائق أكتوبر على ملعب نادي النرجس بمساكن دهشور.

ونظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة دينية حول فضل العشر الأواخر من رمضان، بمشاركة أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وتم خلال الندوة مناقشة فضل العشر الأواخر من رمضان وزكاة الفطر وفي نهاية الندوة تم فتح حلقة نقاشية وباب الحوار تم من خلالها توضيح كافة الاسئلة المطروحة من الحضور.

كما شهدت قرية ميت رهينة بمركز البدرشين افتتاح المعرض رقم 57 للأسرة المصرية، لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الأسرة المصرية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وشهدت مباراة دورة أمانة قسم إمبابة، منافسة قوية لتحديد الفريق المشارك في المباراة النهائية، وأسفرت المباراة عن فوز فريق طابا بركلات الترجيح على فريق شباب الجزيرة بنتيجة 4/2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكلاً منهما.

وتستمر أمانة مركز الوراق في توزيع الوجبات على الصائمين، حيث أعدت وجهزت 120 وجبة إفطار لتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة القاهرة،

جانب من فعاليات مستقبل وطن

نظمت أمانة مدينة الشروق، حفل إفطار للأيتام، بمشاركة 150 يتيم بمدينة الشروق، لبث روح المحبة وإضفاء المشاعر الطيبة لدى الأيتام في هذه الأيام المباركة وإشعارهم باحتفاء الحزب بهم، وتم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال عبارة عن ملابس العيد بعد مشاركتهم حفل الإفطار الجماعي، وعبر الأيتام المشاركين في الحفل عن سعادتهم بهذا اليوم الجميل، والذي ترك عظيم الأثر لديهم لما لاقوه من حفاوة واستقبال، وفي نفس الإطار، على هامش فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم في مدينة الشروق، نجح فريق منتخب رحيل في الفوز ببطولة كأس التعاون، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين لفريق الكابيتانو وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، بينما اقتنص فريق العاصمة المركز الثالث عقب انسحاب فريق ريال مدريد من المباراة.

وزعت أمانة مركز الداخلة، 159 وجبة إفطار على الصائمين فى قرية أسمنت التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

واصلت أمانة مدينة الغردقة، أنشطته وفعالياته الخدمية للمواطنين بالمدينة، حيث بدأت أعضاء الأمانة بالتوسع في توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار دعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وجاءت توزيع المساعدات هذا العام تضاعف عدة مرات عن السابق من الأعوام الماضية.

افتتحت أمانة مركز منفلوط، معرضًا لبيع الملابس الجاهزة وجميع مستلزمات البيت المصري، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، المقام في شارع العشرين بجوار موقف الحواتكة، ويضم المعرض ملابس اطفال ورجال ونساء وألعاب أطفال وخردوات وادوت منزلية، لافتًا إلى أنه يتم بيع هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بخصم 50% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

تواصلت أمانة مركز بندر أسوان، انطلاق مبادرتها المتجددة، "ضد الغلاء"، وذلك السعي الدؤوب لمواجهة ارتفاع الأسعار وانحيازًا إلى المواطن، حيث أعدت الأمانة فعالية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وذلك من خلال إعداد شوادر في كافة أنحاء المحافظة لتقديم اللحوم البلدية الحمراء بسعر مائة جنيه للكيلو، كما أن هذه اللحوم تخضع لإشراف طبي بيطري يضمن تقديم سلعة صحية جيدة.

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقتها الدينية السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعنوان "أشراف أمتي حملة كتاب الله"، وذلك ضمن أنشطتها المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تجري التصفيات الأولية داخل مقرات الحزب بمراكز المحافظة المختلفة، بمشاركة حتى الآن أكثر من 1500 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل، من مختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج.

جانب من فعاليات مستقبل وطن

كما تمت التصفية النهائية داخل المقر الرئيسي لحزب، والمسابقة تشمل ثلاثة أفرع، الفرع الأول القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثاني نصف القرآن، والفرع الثالث ربع القرآن، ويتم اختبار وتقييم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم موقرة تم ترشيحها من قبل نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

وتفتتح أمانة مدينة، معرض أهل الخير، لبيع الملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، اليوم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مبنى الشئون الاجتماعية بالسوق التجاري بالقاعة الداخلية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام كاملين، استعدادًا للعيد.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.