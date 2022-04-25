الكبير أوي 6 الحلقة 23|«يتغذي علي السامبوسك».. مربوحة تشرح مواصفات «اللباد» (فيديو)

بعد غياب 7 سنوات، واصل مسلسل الكبير أوي 6 جذب المشاهدين بسياق كوميدي متميز لينجح العمل في تصدر “التريند” عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي، أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، بعد أن حاول الكبير التخلص من لعنة العروسة التي أرسلها حزلقوم هدية لـ “العترة”، وحاول تخليص جسد العترة "مصطفى غريب" من العفريت.

ويدور حوار بين الكبير ومربوحة وهي تبحث عن صفات العفريت اللباد:"بص ياكبير أهل صفات اللباد، إنه بيلبد"، ليعقب الكبير:" وحياة أمك ما المفروض إنه يلبد إمال هيغطس"، وتابعت مربوحة: "بص ياكبير أن هكمل، أهم صفاته أنه شخص اجتماعي ومحب للعلاقات المتعددة ويتغذى علي السامبوسك بالجبنة والأكلات الحارة.

وعقب الكبير:" طب بالنسبة للجانب العاطفي يتوافق مع الجوزاء ولا الميزان"، لترد:" لا دا عاطفي وحنون وفي شهر مارس يكون غيور"، ليرد:" وفي شهر مايو بيكون مبحبحه أوبن مايند، ومكتب هنا أهم طريقه لطلوع اللباد هو الزار، حسب موطنه يعني عايز زار جاميكي".