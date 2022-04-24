الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه سوهاج» تكشف تفاصيل حادث انفجار أسطوانة كلور

أرشيفية
أرشيفية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن تفاصيل حادث انفجار أسطوانة غاز كلور.

وقالت، في بيان، إن الحادث عبارة عن انفجار أسطوانة غاز كلور 60 كيلوجراما فارغة أثناء التداول بمحطة مياه برديس الارتوازى بمركز البلينا، أدى إلى وفاة عصمت على عبد اللاه سائق ونش الكلور وجار استخراج شهادة الوفاة لبيان أسبابها.

كما أسفر الانفجار عن إصابة عاملين وإحدى المواطنات من المارين بجوار المحطة أثناء الحادث  بحالات إغماء، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وكذلك إصابة 8 مواطنين وعمال بحالات اختناق خفيفة من رائحة الكلور وتم نقلهم لمستشفى البلينا.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل وفورى لمعرفة أسباب الحادث، خاصة أن الأسطوانة كانت فارغة بعد الاستخدام وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقا للمعاينة المبدئية وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

قانون شهيد انفجار وفاة غاز الكلور مواقع التواصل محافظة العاملين

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