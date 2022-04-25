إفطار 24 رمضان 2022.. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

أيام قليلة وتنتهي حيرة الكثير من ربات البيوت، والتي تتمثل يوميا في رمضان في التفكير بوجبة الإفطار، حيث يرى الكثيرون، أنه يجب أن تتضمن المذاق الشهي والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بعد صيام أكثر من 15 ساعة يوميًا.

وتحظى صنية الجلاش باللحمة المفرومة الكثير من الشهرة في مطبخنا المصري، لذا نقدم في السطور التالية طريقة سهلة لتحضيرها لإفطار اليوم الرابع والعشرون من رمضان.

مكونات الجلاش باللحمة المفرومة:

لفة عجينة الجلاش

لحم مفروم

نصف كوب من السمن

عدد 2 كوب من الحليب

عدد 2 بيضة

مكعب مرقة دجاج

ملح وفلفل

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

تتمثل الخطوة الأولى في تشويح اللحمة المفرومة، ونتركها جانبًا، وبعد ذلك يقسم الجلاش إلى نصفين.

نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضع فوقها ورقتين من الجلاش وندهنها بسيط بالسمن بواسطة الفرشاة، وبين كل ورقتين ندهنها بالسمن أو الزبد إلى أن تنتهى نصف الكمية ونضع اللحمة المفرومة، ويحضر باقي الجلاش ونقوم بنفس الطريقة السابقة إلى أن ينتهى ونقطعه قبل وضعه فى الفرن.

بعد ذلك يتم تحضير الخلطة التى توضع على وجه الجلاش وهي عبارة عن حليب دافئ ونضع عليه البيض ومكعب الدجاج والملح والفلفل ونضربهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط على الجلاش.

يجب ترك الصينية خارج الفرن حوالي ربع ساعه تقريبا حتى يتشرب الخليط وبعد ذلك ضعيه في الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل جلاش بالخضروات

تتمثل الخطوة الأولى في تشويح البصل على نار عالية بمعلقة زيت، ويقلب جيدًا حتى نحصل على اللون الذهبي.

يتبل الفلفل الألوان بالملح والفلفل، ويتم رص نصف كمية الجلاش في قالب بعد أن يدهن بالسمن أو الزيت، مع مراعاة دهن ما بين كل ورقتين من الجلاش بالزيت.

تضاف الخلطة على ورق الجلاش وترش عليها جبنة الموتزاريلا والزيتون وشرائح الشيدر، وبعد ذلك يرص النصف الباقي من الجلاش.

تقطع حسب الرغبة ثم تخلط بيضة مع كوب اللبن والملح والفلفل وتسكب على الوجه حتى يتشرب جيدًا، وبعد ذلك توضع في الفرن على حتى تأخذ اللون الذهبي على درجة حرارة 200 مئوية، وتقدم مع البطاطس المحمرة.