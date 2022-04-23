إفطار 22 رمضان 2022.. طريقة عمل محشى ورق العنب وبط البرتقال

تسعى الكثير من ربات البيوت لإعداد وجبات إفطار محملة بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المذاق الشهي، لتعويض الحرمان من الطعام والشراب طوال نهار رمضان.

ويحظى المحشي بالكثير من الشهرة في البيوت المصرية، لذا نقدم في السطور التالية طريقة تحضير محشي ورق العنب والبط بالبرتقال لإفطار 22 رمضان 2022.

مكونات محشي ورق العنب:

ربع كيلو من ورق العنب الأخضر.

3-2 أكواب من الأرز.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

كوب من الطماطم المفرومة.

بصل مقطع شرحات.

4-3 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.

ملح وبهارات حسب الرغبة.

طريقة تحضير محشي ورق العنب:

تتمثل الخطوة الأولى في سلق ورق العنب حتى تصبح الأوراق طرية ويتغير لونها، ثم قم بتصفيتها وبعد ذلك ضعها جانبًا حتى تبرد.

قم بغمر الأرز في ماء ساخن فترة تتراوح بين 30-120 دقيقة، بعد ذلك قم بتصفيته من الماء، وبعد ذلك يتم خلطه مع البقدونس والبصل المفروم، مع إضافة الملح والبهارات إلى خلطة الأرز حسب الرغبة.

يتم حشو الورق بخلطة الأرز وغلقها جيدًا، بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة هو الوجه الملامس للحشوة.

يتم غمر أوراق العنب بمرق اللحم أو مرق الدجاج، ووضع المحشي على النار مع مراعاة خفض النار عند غليان المرق.

انتظر فترة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى ينضج محشي ورق العنب تمامًا، مع إمكانية إضافة الماء من وقت لإخر.

طريقة عمل البط بالبرتقال:

يبشر جزء من البرتقال و يعصر لعمل الصوص، ويقطع شرائح من البرتقال رفيعا او القشر فقط و يخلط مع شرائح البصل و يتبل و يحشى من الداخل.

تتمثل الخطوة الثانية، في تسخين الزبدة و يشوح فيها البطة من كل الجهات، وبعد ذلك ترفع فى صينية بها شرائح البصل و الجزر والكرفس و اللورا.

يضاف قليل من الماء و تغطى و تدخل الفرن حوالى ساعة و نصف، ويرفع الغطاء قرب النضج بقليل ويتم سقي البطه بالصوص، ويمكن تقديمه بجانب البط أو يغطى به حسب الرغبة.